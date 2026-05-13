В ночь на 13 мая ПВО уничтожила 286 украинских БПЛА, в том числе над Рязанской областью

В ночь с 12 на 13 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Сбития регистрировались над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия и Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В ближайшее время ожидается информация от губернатора Павла Малкова об уничтожении беспилотников в Рязанской области.