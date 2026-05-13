Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

В ночь на 13 мая ПВО уничтожила 286 украинских БПЛА, в том числе над Рязанской областью

Алексей Самохин
В ночь с 12 на 13 мая дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников самолетного типа. Атака затронула 15 регионов страны, включая Рязанскую область, а также акватории Азовского и Чёрного морей.

В ночь с 12 на 13 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Сбития регистрировались над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия и Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В ближайшее время ожидается информация от губернатора Павла Малкова об уничтожении беспилотников в Рязанской области.

Происшествия

Один беспилотник сбит над Рязанской областью ночью 13 мая

В ночь на 13 мая над Рязанской областью был сбит один беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков. 
Беспилотная опасность сохраняется для рязанцев утром 13 мая 

В ночь на среду, 13 мая, в Рязани и области была объявлена беспилотная опасность. Сообщения об этом пришли рязанцам ровно в два часа ночи. 
Новости России

Ярославскую область атаковали  украинские БПЛА

В ночь на 13 мая силы ПВО и РЭБ отразили атаку украинских беспилотников на Ярославль. Губернатор региона Михаил Ераев сообщил о попадании обломков в промышленный объект, пострадавших нет. Угроза сохраняется, жителей призывают к осторожности.
