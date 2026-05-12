112: Певицу Линду задержали в Москве

В Москве задержали певицу Линду. Параллельно с этим силовики провели обыск в офисе известного музыкального издателя. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Оперативники нагрянули в компанию «Профит». Её владелец Андрей Черкасов — он же генеральный директор издательства «Джем» — с начала марта находится в СИЗО по делу о крупном мошенничестве. Он пытался заблокировать фильм «Руки Вверх!» на стриминговых сервисах. Обыски проходят также и в фирме его жены — «Компании Топ 7».

Продолжение после рекламы

По информации СМИ, обыски в офисе «Профита» напрямую связаны с задержанием артистки Светланы Гейман, выступающей под псевдонимом Линда. Её подозревают в том, что вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой она подделала документы и переписала на себя права на собственные песни. Ранее эти права принадлежали продюсеру Максиму Фадееву. Конфликт между ними длится уже давно: Линда не раз рассказывала, что продюсер оказывал на неё давление и не давал исполнять свои собственные хиты.