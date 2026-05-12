Mash: Причина стрельбы в кубанской школе — заваленный пробный экзамен

Причина стрельбы в кубанской школе — заваленный пробный экзамен по русскому языку. Об этом пишет Mash.

20 апреля девятиклассник не сдал устное собеседование — ровно на девятый день с момента смерти своего отца, экзамен он хотел перенести, но не удалось. Парень сильно переживал.

По словам родителей детей, он сначала напал на свой класс с пневматом, потом спустился в спортзал, где занимались первоклашки и несколько раз выстрелил в их сторону. Нападавший ранил двоих одноклассников, они в больнице.