На рязанку завели уголовное дело за дропперство 

По подозрению в дропперстве в интересах телефонных мошенников полицейские задержали жительницу Ухоловского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность 39-летней жительницы Ухоловского района к неправомерному обороту средств платежей. Как выяснили оперативники уголовного розыска, неработающая женщина прочитала интернет-предложение о легком способе подработки и, вступив в переписку с неизвестными, дала согласие на участие в цепочке транзакций. Суть предложения заключалась в переводе денег, поступивших на её банковский счет, на указанные сообщниками счета.

Она осознавала противоправный характер действий, однако стала транзитным звеном в интересах дистанционных мошенников за небольшое вознаграждение. В течение 26 дней женщина совершила около 30 транзитных переводов на общую сумму 157 тысяч рублей.

Следователем МО МВД России «Сараевский» в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают других участников криминальной схемы.

Полиция напоминает! Передача банковской карты или других средств электронного платежа другому лицу в корыстных целях для совершения незаконных действий, а также совершение таких операций по указанию другого лица, влечет за собой уголовную ответственность.

Согласно законодательству Российской Федерации, за неправомерный оборот средств платежей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на заманчивые предложения о легком заработке, которые могут привести к уголовной ответственности. В случае возникновения сомнений или получения подозрительных предложений, следует незамедлительно обращаться в полицию.