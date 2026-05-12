Названа причина смерти актёра из «Папиных дочек» Вадима Александрова

Заслуженный артист России Вадим Александров умер на 88-м году жизни. О смерти актера РИА Новости сообщили его родственники. По словам собеседника агентства, артист скончался несколько дней назад. Причиной смерти стала тяжелая травма головы после падения в квартире.

Родственник рассказал, что несколько дней не навещал Александрова, а когда приехал, обнаружил его лежащим в коридоре с кровью на голове. Предположительно, актер направлялся на кухню, поскользнулся и сильно ударился.

Продолжение после рекламы

Семья уточнила, что у Вадима Александрова была онкология, однако не она стала причиной смерти. В последние месяцы артист резко похудел и сильно ослаб.

Прощание с актером пройдет 13 мая в Люблинском крематории Москвы.

Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962 году он окончил Театральное училище имени Щепкина. Сначала служил в Центральном детском театре, а позже вошел в труппу театра-студии Олега Табакова.

За карьеру Александров сыграл почти 150 ролей в кино и сериалах. Зрителям он запомнился по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Усатый нянь», а также сериалам «Папины дочки», «Каменская», «Воронины» и «Моя прекрасная няня».