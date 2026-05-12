Кадр из видео прокуратуры Хабаровского края
Новости России

Хабаровский суд приговорил родителей к 20 годам колонии за истязание и убийство двухлетней дочери

Алексей Самохин
12 мая 2026 года Хабаровский краевой суд вынес приговор родителям двухлетней девочки из Комсомольска-на-Амуре. Супруги признаны виновными в незаконном лишении свободы, истязании и убийстве собственного ребёнка с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. 

Суд установил следующие обстоятельства. С июля по октябрь 2024 года 29-летний мужчина и 27-летняя женщина, проживающие в однокомнатной квартире, изготовили деревянную конструкцию — короб с крышкой. В эту конструкцию они систематически помещали двухлетнюю дочь на длительное время, до двух суток. Ребенок был полностью обездвижен: не мог стоять, сидеть или свободно передвигаться. Родители не обеспечивали гигиенический уход за ребенком, содержали девочку в антисанитарных условиях без элементарного ухода.

Помимо физической изоляции, осуждённые с июля по октябрь 2024 года либо полностью лишали ребёнка еды и воды, либо давали ему минимальное количество пищи. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила от белково-энергетической недостаточности тяжёлой степени — клинического истощения организма.

На судебном заседании подсудимые признали вину и объяснили мотивы: дочь «раздражала их своим передвижением по однокомнатной квартире».

Суд признал их виновными по совокупности трёх составов преступлений:

пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание заведомо беспомощного несовершеннолетнего, находящегося в материальной зависимости, с особой жестокостью и мучениями, группой лиц по предварительному сговору;

пп. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Наказание — 20 лет лишения свободы каждому по совокупности преступлений. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. Дополнительно назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев каждому.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

Государственное обвинение поддержал прокурор Хабаровского края Виталий Степанов. Досудебное производство осуществлялось третьим отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

