Изображение от jcomp на Freepik
Акценты

Новые ИИ-профессии для рязанцев: кто нужен прямо сейчас? Сколько платят?

Алексей Самохин
Аналитики hh.ru выяснили, какие цифровые профессии впервые появились в вакансиях в Центральной России этой весной и сколько готовы платить работодатели.

За последний месяц в Центральном федеральном округе было размещено более 4,8 тысячи вакансий для специалистов по искусственному интеллекту. Лидирует Воронежская область — 3% от всех активных вакансий в сфере искусственного интеллекта по региону. Тверская, Ярославская и Тульская области делят между собой по 1%.

Цифровизация сегодня — главный источник новых рабочих мест. Вот профессии, которые уже востребованы в Центральной России:

ИИ-тренер. Проверяет, не врет ли нейросеть в сгенерированном тексте. Сравнивает варианты ответов модели, выбирает лучший, готовит эталонный ответ, подбирает источники и оценивает, насколько ответ нейросети полезен для пользователя.

Архитектор ИИ. Проводит глубокий аудит процессов клиента. Рисует схемы: как данные передаются из CRM в нейросеть и обратно. Реализует сценарии в специализированных программах.

Специалист по ИИ-контенту. Массово генерирует качественный видеоконтент для сервисов. Создает живых людей в сложных сценах — «человек ест», «человек бежит», — с эмоциями и мимикой. Экспериментирует с промтами, добиваясь фотореализма и нужной пластики.

2D-художник с искусственным интеллектом. Создает иллюстрации, персонажей, окружение, предметы, сцены и другие 2D-материалы для игр. Работает в высокодетализированном фэнтезийном стиле. Использует нейросети для поиска композиции, света, атмосферы, вариантов образа, деталей и ускорения процесса. Пишет и дорабатывает промты, чтобы результат был качественным и управляемым. Доводит заготовки, созданные нейросетью, до нужного уровня вручную. Следит за единым визуальным стилем проекта.

AI-маркетолог. Собирает карусели для охватов с финальной сборкой. Придумывает и монтирует короткие видеоролики: сценарии, визуальная генерация, тестирование форматов. Работает в программах для создания современного видеоконтента. Создает аватары и персонажей для экспертного контента. Тестирует мультяшные, анимационные и вирусные форматы для увеличения охватов.

Специалист по видеоаналитике / искусственному интеллекту на стройке. Следит за объектами с помощью камер, анализирует процессы и повышает эффективность строительства.

Вакансии для AI-специалистов в ЦФО, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

AI-тренер для обучения нейросетей, до 125 000 ₽ за месяц на руки
AI-креатор, эксперт в математике, до 125 000 ₽ за месяц на руки
AI-креатор, от 100 000 до 300 000 ₽ за месяц на руки
Программист Backend PHP на yii2 (Middle), 70 000 – 90 000 ₽ за месяц на руки
Инженер по ИИ / AI Engineer (Middle+)

