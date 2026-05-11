Александра Трусова и Макар Игнатов. Фото: max.ru/avtrusovaofficial
Спорт

Фигуристка Трусова задала мужу неудобные вопросы про их отношения

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Популярная фигуристка, серебряный призёр Олимпиады, уроженка Рязани Александра Трусова опубликовала трендовый ролик в своих социальных сетях. Своему мужу Макару Игнатову она задала неудобные вопросы, на которые попросила отвечать честно. Вопросы касались характера Александры и их с Макаром личной жизни.

В первую очередь девушка поинтересовалась, что бы в первую очередь сделал Макар, оказавшись в её теле на сутки. Он без раздумий ответил, что выспался.

— Потому что не умеешь отдыхать. Я бы научился тебя отдыхать.

Продолжение после рекламы

Следующий рискованный вопрос от Александры: Что ты знаешь обо мне, чего не знает никто? Из ситуации Макар выкрутился с юмором и спросил:

— А такое вообще можно говорить?

Секреты фигуристки семейная пара всё-таки решила не выдавать и перешла к другим вопросам. Следующий касался запаха, который у Макара ассоциируется с Александрой. Он признался, что это запах банана. Во-первых, у Саши есть банановый спрей для волос, во-вторых, с клубникой и бананами у спортсменов связаны общие воспоминания.

Дальше Александра спросила у Макара, за что бы её могли задержать:

— За нарушение общественного порядка. Очень громко на кого-то ругалась. Скорее всего, на меня, — пошутил он.

А вот если бы Александра начала с Макаром разговор со слов «только не злись», он бы, по его словам, даже не смог угадать, что произошло:

— Я не то чтобы сильно предугадываю что-то в разговорах, но меня вообще очень легко удивить чем-то.

Не обошлось без вопроса о питомцах. Александра предложила супругу выбрать что-то одно: завести ещё две собаки или на всю жизнь остаться на необитаемом острове:

— Две собаки проще. На необитаемом острове навсегда оставаться не хочется, — сказал Макар.

Хотя при этом спортсмен отметил, что на месяц с удовольствием бы отправился на необитаемый остров. Наверное, чтобы немного отдохнуть.

На вопрос, за что Александру невозможно не любить, Макар ответил, что любит её абсолютно за всё. Но в качестве примера привёл такие её качества, как доброта и скромность:

— Ой, да не добрая я. Он придумывает каждый раз это, — иронизирует Трусова.

А на вопрос про Сашины красные флаги (негативные черты личности) Макар ответил: агрессивная.

— Спасибо, блин!

— На самом деле у меня красные флаги ассоциируются с пляжем, а волну я люблю!

Популярные материалы

Спорт

Чешский каноист отказался получать награду из-за обиды на рязанца Захара Петрова

Золотыми призёрами признали обоих гребцов — и чеха, и россиянина. Чеху это не понравилось.
Новости России

В Волгограде девушки устроили развратное шоу в День Победы

Две девушки устроили развратные танцы в одном из баров...
Погода

Синоптики «отменили» аномальную жару: каким будет начало лета в Центральной России

Точные предсказания о каких-либо погодных аномалиях возможны лишь на...
Все события Рязани и области

Из-за снежной зимы в Рязани могут появиться полчища комаров

Сразу после майских праздников в столичном регионе прогнозируют всплеск численности комаров.
Новости России

Многодетная мать из Уфы не пережила безобидную процедуру в санатории

В одном из санаториев Башкирии во время процедуры ингаляции...

Темы

Погода

Черёмуховые холода отступают, идёт зной среднеазиатских пустынь: какой будет погода в Рязанской области

Прохладная весенняя погода в ближайшие дни сменится на по-настоящему летнюю.
Происшествия

Шесть смертельно опасных участков назвали на трассах Рязанской области

Участки, где чаще всего происходят ДТП, назвали в Рязани и в шести районах области.
Общество

В Рязанской области бесследно исчез 56-летний мужчина

С 9 мая не могут установить место его нахождения.
Общество

Ремонт дорог в Рязани продолжили в праздничные дни

Глава администрации Рязани Борис Ясинский традиционно подвёл итоги работы за неделю.
Медицина

Рязанец три года не показывался врачам и чуть не запустил онкологию

Впервые за несколько лет мужчина пришёл на профосмотр и узнал, что у него рак.
Погода

Синоптики «отменили» аномальную жару: каким будет начало лета в Центральной России

Точные предсказания о каких-либо погодных аномалиях возможны лишь на...
Общество

Под Рязанью провели «Бессмертный полк» в конном строю и показали конный спектакль

Величественные конные котильоны и трогательное шествие с портретами героев — в КСК «Рязанский табунок» встретили День Победы.
Спорт

Мемный французский хореограф поставит программу для фигуристки Трусовой

9 дней он проведёт в подмосковном Новогорске, чтобы поработать со спортсменкой.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье