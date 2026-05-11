Фигуристка Трусова задала мужу неудобные вопросы про их отношения

Популярная фигуристка, серебряный призёр Олимпиады, уроженка Рязани Александра Трусова опубликовала трендовый ролик в своих социальных сетях. Своему мужу Макару Игнатову она задала неудобные вопросы, на которые попросила отвечать честно. Вопросы касались характера Александры и их с Макаром личной жизни.

В первую очередь девушка поинтересовалась, что бы в первую очередь сделал Макар, оказавшись в её теле на сутки. Он без раздумий ответил, что выспался.

— Потому что не умеешь отдыхать. Я бы научился тебя отдыхать.

Следующий рискованный вопрос от Александры: Что ты знаешь обо мне, чего не знает никто? Из ситуации Макар выкрутился с юмором и спросил:

— А такое вообще можно говорить?

Секреты фигуристки семейная пара всё-таки решила не выдавать и перешла к другим вопросам. Следующий касался запаха, который у Макара ассоциируется с Александрой. Он признался, что это запах банана. Во-первых, у Саши есть банановый спрей для волос, во-вторых, с клубникой и бананами у спортсменов связаны общие воспоминания.

Дальше Александра спросила у Макара, за что бы её могли задержать:

— За нарушение общественного порядка. Очень громко на кого-то ругалась. Скорее всего, на меня, — пошутил он.

А вот если бы Александра начала с Макаром разговор со слов «только не злись», он бы, по его словам, даже не смог угадать, что произошло:

— Я не то чтобы сильно предугадываю что-то в разговорах, но меня вообще очень легко удивить чем-то.

Не обошлось без вопроса о питомцах. Александра предложила супругу выбрать что-то одно: завести ещё две собаки или на всю жизнь остаться на необитаемом острове:

— Две собаки проще. На необитаемом острове навсегда оставаться не хочется, — сказал Макар.

Хотя при этом спортсмен отметил, что на месяц с удовольствием бы отправился на необитаемый остров. Наверное, чтобы немного отдохнуть.

На вопрос, за что Александру невозможно не любить, Макар ответил, что любит её абсолютно за всё. Но в качестве примера привёл такие её качества, как доброта и скромность:

— Ой, да не добрая я. Он придумывает каждый раз это, — иронизирует Трусова.

А на вопрос про Сашины красные флаги (негативные черты личности) Макар ответил: агрессивная.