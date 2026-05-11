Происшествия

Шесть смертельно опасных участков назвали на трассах Рязанской области

Валерия Мединская
В ГУ МЧС России по Рязанской области предупредили водителей: сразу на шести отрезках федеральных дорог в регионе сохраняется высокая опасность возникновения ДТП. Речь идёт об участках трасс в пяти районах.

Длинный опасный участок выделили и в самой Рязани. Речь идёт о километрах трассы М-5 с 180-го по 200-й. В Рыбновском округе высокая аварийная опасность на отрезке той же трассы с 170-го по 174-й километр. В Спасском округе — с 230-го по 250-й. В Шиловском районе — с 280-го по 295-й.

Добавили в перечень и ещё два отрезка трассы Р-22 «Каспий»: в Михайловском округе (с 200-го по 215-й километр) и в Скопинском округе (с 255-го по 270-й). Отмечается, что на федеральной дороге Р-132 опасных участков нет.

В МЧС перечислили, что чаще всего ДТП там происходят из-за несоблюдения правил водителями и пешеходами, из-за плохого качества дорожного покрытия и плотного потока машин. Временами вносит свои коррективы неблагоприятная погода.

