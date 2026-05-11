Погода

Черёмуховые холода отступают, идёт зной среднеазиатских пустынь: какой будет погода в Рязанской области

Валерия Мединская
Метеоролог Евгений Тишковец в своём канале выдал свежую сводку по погоде в Москве и ближайших к столице регионах. Утром 11 мая столбики термометров показали +8,4. Небо оказалось затянуто кучево-дождевыми облаками на все сто процентов, нижний край нависает всего в 200–300 метрах. Видимость — 10 километров, ветер стих.

Прорвёт ненадолго

В течение дня, как отмечает Тишковец, через столичный регион пройдёт атмосферный фронт окклюзии. В Москве и области обещают облачную погоду с неустойчивыми прояснениями, местами брызнет кратковременный дождь. Ветер сменит направление на юго-восточное и восточное, его скорость — 3–8 метров в секунду. Воздух прогреется до +11…+14. Барометры чуть опустятся — до 746 мм. И на этом, по словам синоптика, черёмуховые холода подходят к концу.

Во вторник снова облачно с прояснениями. Днём в отдельных районах возможен небольшой дождь. Под утро столбики термометров покажут +9…+12, а к середине дня подскочат до майских +16…+19.

Дальше — только тепло: идёт зной пустынь Средней Азии

С середины недели весна переключится на подготовку атмосферы к смене сезонов. Осадки ещё будут, но скоротечные. Готовьтесь к ливням с грозами. Температура порадует комфортными +20, и так почти до конца недели.

К следующим выходным в столицу придёт юго-восточный вынос из континентальных субтропических масс воздуха — с самых что ни на есть среднеазиатских пустынь. Ночи в Москве станут тёплыми: не ниже +10…+15. А днём воздух раскалится до летних значений. Термометры покажут +23…+28. Это, между прочим, норма для середины лета, а не для мая.

Отметим, что прогнозы для Московской и Рязанской областей часто совпадают. Не исключено, что метеосводка от Евгения Тишковца будет актуальна и для нашего региона.

