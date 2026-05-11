Раскрыты детали смерти правнучки Ленина Елены Ульяновой

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова могла умереть после посещения стомотолога, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника «Горки Ленинские».

Об уходе 47-летней женщины из жизни стало известно сегодня. Она умерла 8 мая.

«Предположительно, причиной смерти послужили отсроченные во времени последствия стомато-хирургических процедур», — рассказали в музее.

Прощание с Ульяновой состоится в среду в 14:40 в Митинском крематории. О месте захоронения пока не известно.

Ульянова появилась на свет в 1978 году в Москве. С 1993-го по 1997-й она обучалась во Франции и США, после чего вернулась на родину и сосредоточилась на общественной работе, вступив в КПРФ.

В последние годы Ульянова активно участвовала в экскурсиях и проектах музея-заповедника «Горки Ленинские», продолжая дело бабушки, Ольги Ульяновой, племянницы Ленина, по сохранению исторического наследия семьи.