Онищенко дал россиянам советы, чтобы уберечься от хантавируса

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «КП» призвал усилить меры защиты для предотвращения распространения хантавируса в России.

По его словам, в нашей стране есть свои виды болезни, которые находятся в основном в Ставропольском крае и на Кубани. Там этот вирус передается через мышей и хомячковых. Лучшей профилактической мерой для борьбы с ним специалист назвал дератизацию.

«То есть, уничтожение грызунов с помощью всяких приспособлений, в том числе, и химическими, и физическими способами. Плюс дезинсекция — это клещи и все членистоногие, которые тоже участвуют периодически в этом процессе», — отметил Онищенко.

Также собеседник издания призвал не пренебрегать мерами личной гигиены.

Онищенко добавил, что заражение может происходить не только при контакте с грызунами,  но и передаваться через частицы пыли, проникающие в дыхательные пути.

