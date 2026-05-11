Парализованный в Таиланде турист из Волгограда умер в Москве

В НИИ Склифосовского в Москве умер 56-летний турист из Волгограда Андрей Кравченко, которого парализовало в Таиланде, пишет V1.RU .

Мужчина вместе с женой и племянником поехал в гости к дочери, которая живет в азиатской стране. Четвертого апреля ему стало плохо после возвращения с пляжа. Это произошло за несколько дней до вылета домой.

«Слабость распространилась на обе руки, он стал хромать, начались проблемы с речью. В силу возраста первым предположением был инсульт», — отмечала его дочь.

Волгоградца госпитализировали в лучший госпиталь на Пхукете, где у него диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — синдром Гийена-Баре. Вскоре пациента перевезли в Москву в институт Склифосовского, там он и умер 4 мая. Спустя пять дней его похоронили в Волгограде.

Его усыновленный племянник, который учится в школе, остался без любимого дяди.