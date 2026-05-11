Эксперт объяснил опасность узбекских пчел, которых потеряли в России

Пчелы из Узбекистана, пропавшие после прибытия в Россию, могут быть переносчиками клещей Варроа, заявил в беседе с « МК » представитель пчеловодческого сообщества Курганской области Константин Данковцев.

Фура с насекомыми исчезла на границе еще в начале апреля. В последний раз ее видели в Астраханской области. Сегодня появилась информация о пропаже в Челябинской области еще двух грузовиков с пчелами из Узбекистана.

«Дело в том, что они — потенциальные переносчики болезней. В частности, они переносят клеща Варроа. Именно поэтому пчелам нужно после пересечения границы пересидеть какое-то время в карантине», — привело издание слова Данковцева.

По его мнению, есть вероятность, что они заразят других пчел.

Также специалист пояснил, что северные пчелы запасаются медом на зиму, чего нельзя сказать о насекомых, живущих в южных регионах бывшего СССР. Они собирают мед только для себя, поэтому их содержание практически бессмысленно.