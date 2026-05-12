После жарких предпраздничных дней столицу накрыло чем-то противоположным — прохладой и мелким, настырным дождем. Виновник найден: атлантический циклон, который вот уже несколько суток управляет погодой в Москве. Но его диктату приходит конец. Синоптики уверяют: к концу текущей недели в город вернутся солнце и тепло.

В ближайшие дни столицу не покинет «плаксивый» атлантический циклон, так что рассчитывать на длительное «окно» без осадков не приходится. Об этом aif.ru рассказала Татьяна Позднякова, ведущий специалист агентства «Метеоновости».

«Всю неделю, вплоть до субботы, 17 мая, нас будут преследовать кратковременные дожди — от мелкой мороси до вполне приличных ливней. Пик придется на четверг, 14 мая: именно тогда через Москву пройдет атмосферный фронт. Солнце, конечно, будет проглядывать в просветах уже со вторника, так что сплошной мрак не предвидится, но пока прогноз звучит как «облачно с прояснениями», — пояснила синоптик.

По ее словам, в начале недели воздух прогреется меньше обычного. Ночью во вторник, 12 мая, температура опустится до +10…+12 °C, днем — до +17…+19 °C. Однако затем столбик термометра начнет ползти вверх, и к концу недели температура приблизится к климатической норме.

«Ночи останутся довольно теплыми — садоводы и огородники это оценят. Минимальная температура в Москве всю неделю будет держаться на уровне +10…+12 °C, по области — не ниже +7…+12 °C», — предупредила Позднякова.

Дневные значения будут колебаться сильнее. В среду ожидается +21…+23 °C, а в четверг из-за обильных осадков — +19…+21 °C. К концу недели температура повысится: в пятницу будет +20…+21 °C, а в субботу, по предварительным данным, — +22…+23 °C, что уже почти соответствует норме.

«Некоторые модели предсказывают грозы на эти даты, но мы пока не учитываем их в нашем прогнозе. Хотя вероятность грозовой активности с повышением дневной температуры, конечно, возрастает. Но грозы мы обычно уверенно фиксируем за сутки-двое, не раньше», — добавила Татьяна Позднякова.

В метеорологии точность прогноза напрямую зависит от горизонта планирования. Поэтому пока рано гадать, что ждет столицу на следующей неделе. Однако предварительные расчеты могут подбодрить москвичей: тепло и солнце возвращаются в столичный регион.

«Модели показывают, что в предстоящие выходные, 17–18 мая, погода станет заметно солнечнее. Настолько, что в воскресенье, по текущим прогнозам, осадков не будет совсем. А примерно с пятницы и до следующей среды ожидается волна относительно теплой погоды — с температурными аномалиями выше климатической нормы», — сообщила синоптик.