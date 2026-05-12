Изображение от 8photo на Freepik
Общество

Вирусолог Малинникова: Россиянам не грозит всеобщий карантин из-за вспышки хантавируса

Алексей Самохин
Россиянам не грозит всеобщий карантин из-за вспышки хантавирусной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Об этом РИА Новости заявила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

«Карантин возможен только для тех, кто прибывает из регионов, где зафиксирован этот хантавирус. Если у них обнаружатся симптомы заболевания, их госпитализируют. В таких условиях карантинные меры уместны, но общего карантина по всей стране не будет», — пояснила Малинникова.

Она добавила, что данных о том, что вариант хантавируса с круизного лайнера встречается в России, пока нет.

«В нашей стране действует система «Санитарный щит». Она мгновенно фиксирует любой вирус, способный проникнуть в Россию. Есть тест-системы для его выявления. Поэтому сейчас речь идёт только о необходимости контролировать этот хантавирус», — подчеркнула эксперт.

Ранее радио RMF FM со ссылкой на главного санитарного инспектора Польши сообщило: один человек помещён на карантин по подозрению в заражении хантавирусом. Кроме того, 20 британских пассажиров круизного лайнера MV Hondius, вернувшихся на родину, изолировали в больнице на северо-западе Англии в воскресенье.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, трое скончались. В воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе на Канарах.

