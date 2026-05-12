Фото: СТС
Новости кино и ТВ

«Чудо-доктор» с Соней Присс и Артёмом Ткаченко выходит на СТС

Алексей Самохин
18 мая в 15:00 на канале СТС состоится премьера медицинского драмеди «Чудо-доктор» (16+) производства Арт Пикчерс Вижн — о диагносте Наде с уникальным даром.

По сюжету выпускница московской медицинской академии Надя Чудова (Соня Присс) решает после окончания вуза работать в больнице родного города, где однажды её спас хирург Андрей Крылов (Артём Ткаченко). Надя производит впечатление чудачки, но на самом деле обладает уникальным даром видеть болезнь с помощью синестезии — нейрологического феномена, который появился после пережитой аварии. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки окружающих.

«Мне кажется, сериал будет интересен ещё и потому, что здесь не столько про медицину и постановку диагнозов, сколько про отношения и героиню со способностями, которые преподносятся не с мистической стороны, а как научно объяснимый факт», — считает Соня Присс.

Перед съёмками актриса вместе с коллегами посещала действующую больницу и консультировалась с хирургами. «У меня есть опыт съёмок в медицинском сериале, поэтому многое знала. К тому же мой дедушка работал врачом, поэтому для меня это большая честь — играть медика», — добавляет Соня.

Артём Ткаченко также снимался в медицинских сериалах, но на съёмках «Чудо-доктора» столкнулся с трудностями. «Во-первых, много терминологии, которую приходилось учить. Во-вторых, мои предыдущие роли врачей не требовали сцен, где нужно оперировать. Здесь такие сцены есть, поэтому посещал больницу и наблюдал, как вскрывают грудные клетки, в общем, поприсутствовал на настоящих операциях», — вспоминает актёр.

В работе над сценарием авторы консультировались с медиками, которые также присутствовали на съёмочной площадке. «У нас очень трепетное отношение к медицинским фактам, хотелось быть правдивыми, поэтому обращались к разным консультантам», — признаётся режиссёр Станислав Либин.

