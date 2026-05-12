Скончался заслуженный артист России Вадим Александров

8 мая не стало Вадима Александрова — талантливого российского актёра, которому было 87 лет. Новость о его смерти появилась на портале kino-teatr.ru. По данным SHOT, причиной смерти стал сердечный приступ. Также заслуженный артист России боролся с онкологией. Ему стало плохо в квартире в московском районе Сокольники.

Александров родился 3 мая 1939 года. Путь к сцене он прокладывал осознанно: после школы поступил в легендарное театральное училище имени Щепкина и завершил обучение в 1962‑м. Тот год стал отправной точкой карьеры: сразу после диплома Александров вошёл в труппу Центрального детского театра. Позже творческая дорога привела его в Театр‑студию под руководством Олега Табакова — место, где рождались яркие постановки и раскрывались новые грани актёрского мастерства.

Продолжение после рекламы

Кинематографический дебют случился в 1967 году — с тех пор экранная галерея Александрова пополнялась ролями, которые надолго запоминались зрителям. Среди картин с его участием — культовые ленты, ставшие частью культурного кода нескольких поколений:

«Усатый нянь»;

«Женщина, которая поёт»;

«Тот самый Мюнхгаузен»;

«Экипаж»;

«Однажды, двадцать лет спустя»;

«Любимая женщина механика Гаврилова»;

«Трест, который лопнул»;

«Берегите мужчин!»;

«Мы из джаза»;

«Возвращение Будулая»;

«Кин‑дза‑дза!»;

«Дежа вю».

Александров органично вписывался в самые разные истории. Его можно было увидеть в «Марше Турецкого», «Каменской», «Папиных дочках», «Моей прекрасной няне», «Ворониных» и множестве других сериалов. В общей сложности актёр воплотил на экране 147 образов.

В 1994 году заслуги Вадима Александрова получили официальное признание: ему присвоили почётное звание заслуженного артиста России.