Фото: Wink
Новости кино и ТВ

Wink представил майские премьеры сериалов и фильмов с Козловским и Эйдельштейном

Алексей Самохин
Онлайн-кинотеатр Wink представил подборку майских премьер. В афише — спортивная драма о большом теннисе, исторический сериал о Козельске времен Золотой Орды, семейные сказки, молодежные мелодрамы и криминальный триллер из Канады и США.

В течение мая на платформе продолжат выходить новые серии сериала «Первая ракетка» (18+)  из линейки Wink Originals. Главные роли исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. История строится вокруг юной теннисистки Кати, которая ушла из профессионального спорта, и тренера, мечтающего вырастить нового чемпиона. Герои встречаются в московском теннисном клубе, где девушка обыгрывает обеспеченных любителей на деньги. Новые эпизоды выходят по четвергам.

С 4 мая подписчикам станет доступна драма «Космос засыпает» (16+) с Марком Эйдельштейном. Герой фильма учится в престижном вузе и мечтает о космосе, но вынужден вернуться домой на берег Белого моря, чтобы поддержать семью. В картине также сыграли Дарья Екамасова, Никита Конкин и Софья Воронцова.

Уже появилась в библиотеке Wink романтическая драма «Первая» (16+). Главный герой Паша пытается разобраться с клубом, доставшимся ему от родителей, и растущими долгами. Его жизнь меняется после знакомства с Алисой — девушкой, далекой от привычного ему мира. Главные роли исполнили Олег Савостюк и дебютантка Ирина Новиченко.

Отдельное место в майской подборке занимает историческая драма «Злой город» (18+). Сюжет переносит зрителей в 1238 год, когда защитники Козельска во главе с юным князем Василием почти два месяца удерживали оборону против войск Батыя. В проекте снялись Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев и Артем Волобуев.

Для семейного просмотра Wink подготовил продолжения известных сказок. В фильме «Царевна-лягушка 2» (6+) Иван Царевич отправляется спасать Василису, похищенную ведьмой Мореной. В актерский состав вошли Никита Кологривый, Валентина Ляпина, Светлана Пермякова и другие.

Продолжение получил и «Домовенок Кузя 2» (6+). На этот раз в доме героев появляется загадочная Тихоня. К своим ролям вернулись Екатерина Стулова, Марк Богатырев и Женя Малахова. Кощея вновь сыграл Иван Охлобыстин, а персонажей озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

С 20 мая на платформе выйдет криминальный триллер «Нормал» (18+). Главный герой приезжает в тихий городок, чтобы временно занять пост шерифа, однако вскоре сталкивается с преступным заговором. В фильме снялись Боб Оденкёрк, Лина Хиди и Генри Уинклер.

В мае на Wink появятся и телевизионные премьеры. Уже доступна ретромелодрама «Берега любви» (16+) телеканала Dомашний. История охватывает период от конца 1920-х до начала 1950-х годов. Главные роли исполнили Евгения Шахнович и Кирилл Кузнецов.

17 мая зрители увидят продолжение сериала «Изгой» (16+) под названием «Нет пути назад». В центре сюжета вновь окажется майор полиции Георгий Белоног. В новом сезоне героям предстоит столкнуться с куда более опасным противником. В проекте снялись Андрей Фролов, Глафира Козулина и Оксана Базилевич.

В Wink уточнили, что даты цифровых премьер могут измениться по решению правообладателей.

