Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Политолог Перенджиев: на Украине началась кампания по свержению Зеленского

Алексей Самохин
На Украине сейчас идёт организованная кампания, цель которой — свергнуть просроченного президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал военный политолог Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, в интервью NEWS.ru.

По его словам, одновременные информационные удары по главе государства и его ближайшему окружению выглядят слишком синхронно, чтобы быть случайностью. За этим стоят конкретные люди с чётким планом.

«Всё это не случайность. Интервью бывшей пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону и сообщения о предъявлении обвинений Андрею Ермаку — бывшему главе офиса президента Украины — появились в один и тот же день. Я уверен: это спланированная акция. Если она и не рассчитана на прямое отстранение Зеленского от власти, то точно нацелена на то, чтобы будущие президентские выборы прошли для него гораздо сложнее, чем он рассчитывает. Как только мирное соглашение будет подписано или конфликт завершится иным путём, на Украине назначат голосование за нового президента. И вот эта кампания, которая стартовала сейчас, должна либо вообще не допустить Зеленского к участию в выборах, либо по крайней мере лишить его победы», — детально объяснил Перенджиев логику происходящего.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило: Высший антикоррупционный суд страны постановил арестовать недвижимость в элитном посёлке Козин под Киевом. Речь идёт о громком деле против Андрея Ермака. Изъятые объекты — ключевые доказательства в расследовании финансовой деятельности экс-главы офиса Зеленского.

Мендель, в свою очередь, ранее сделала громкое заявление. По её словам, в 2022 году Зеленский поставил перед своей медиакомандой задачу, которая шокировала даже опытных специалистов. Он потребовал выстроить систему пропаганды, способную соперничать с той, что создавал нацистский политик Йозеф Геббельс.

