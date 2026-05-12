Дети, пострадавшие во время стрельбы в школе Краснодарского края, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, в результате инцидента травмы получили двое 15-летних школьников. У обоих — ранения в голову и живот. Самому подозреваемому в нападении 16 лет.

Инцидент произошел в одной из школ Гулькевичского района. Молодой человек с травматическим оружием проник в учебное заведение, открыл стрельбу и ранил двух своих сверстников. После случившегося он попытался скрыться, однако подростка задержали на одной из улиц города.

Глава региона заявил, что детям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую поддержку.

Будет проведена проверка, в ходе которой выяснят, каким образом юноша пронес оружие в школу.