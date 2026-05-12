13 мая с 09:30 до 17:00 в Рязани отключат холодное водоснабжение. Это коснется жильцов домов на улицах Осипенко, Ленинского Комсомола, Островского, Стройкова, а также на 10-й, 11-й, 12-й и 14-й линиях. Об этом сообщает сайт Водоканала.

В список вошли адреса:

1-й и 2-й проезды Осипенко (дома с 3 по 16, а также 2/79);

3-й и 4-й проезды Осипенко (дома с 3 по 14);

улица Осипенко (дома с 45 по 92);

улица Островского (дома с 58 по 118, а также 97–118);

улица Стройкова (дома 88–94/41);

улица Ленинского Комсомола (дома 89–123, а также 93б, лит А);

10-я, 11-я, 12-я и 14-я Линии (четные и нечетные дома в указанных диапазонах).

Также отключение затронет административные здания на 14-й линии (д. 1а, 2, 2 стр. 1, 2а, 2в, 2г).