В Рязани ограничат движение из-за ремонта водопровода

С 13 по 17 мая в Рязани будет закрыто движение транспорта на участке улицы Ленинского Комсомола из-за ремонта сетей холодного водоснабжения. Горожанам советуют заранее проложить альтернативные маршруты.

С 10:00 13 мая до 23:00 17 мая на улице Ленинского Комсомола в районе дома № 7 будет закрыто движение транспорта. Причина — ремонт участка сетей холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На период работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, места проведения ремонта будут огорожены.

Рязанцам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.