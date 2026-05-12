В начале мая Вооруженные силы России сообщили об освобождении села Мирополье в Сумской области. Это событие стало особенно значимым для православных верующих, ведь неподалеку находится Горнальский Свято-Николаевский монастырь, связанный с чудесами, историей и утраченными традициями. Теперь местные жители надеются на возрождение крестного хода и возвращение былого спокойствия, пишет «МК».

В начале мая было объявлено об освобождении села Мирополье Сумской области. Это известие особенно воодушевило православных верующих, увидевших в нем особый знак.

Продолжение после рекламы

Неподалёку от Мирополья находится село Горналь, известное среди верующих. Здесь расположен Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, где несколько веков назад была обретена знаменитая Пряжевская икона Божией Матери. Ей приписывают исцеление от тяжёлых болезней, помощь в житейских делах и дарование детей бездетным парам.

Эти места издавна считаются намоленными. До конфликта на Украине сюда съезжались паломники со всего мира. Монастырь был основан в 70-х годах XVII века монахами Феодосием, Лаврентием и Нектарием, которые привезли с собой икону Николая Чудотворца. Через 16 лет здесь построили деревянную церковь, а позже — большой храм.

В XVIII веке монастырь закрыли. Однако, по легенде, вскоре здесь стали происходить чудеса: перед иконами в церкви сами собой загорались свечи. Спустя несколько лет была обретена Пряжевская икона Божией Матери, с которой связано множество историй. Так, местный купец Косма Купреев, тяжело заболев, исцелился после молитвы перед ней. В благодарность он восстановил монастырь. Известно, что в 1878 году здесь побывал Федор Достоевский, восхищенный красотой этих мест.

В 1922 году монастырь снова закрыли — на этот раз по решению большевиков. Монахам пришлось перебраться в меловые пещеры, где они бережно хранили икону. За четыре года до Великой Отечественной войны их окончательно изгнали. В монастырских зданиях сначала открыли колонию для несовершеннолетних, а затем — школу-интернат.

В начале 2000-х годов монастырь снова открыл свои двери для верующих. Тогда возобновилась традиция Горнальского крестного хода, впервые организованного в 1867 году. Верующие из монастыря шли с иконой в село Мирополье. В 2000-х годах этот крестный ход был единственным, проходившим по территории двух государств, но просуществовал он всего 12 лет.

— В дни крестного хода всегда стояла жара, и в Мирополье нас встречали с ведрами холодной воды, — вспоминают верующие. — Мы молились не только о здоровье близких, но и о мире на земле. Тогда мы были одной семьей, несмотря на границу.

В 2014 году украинские власти запретили проведение крестного хода. В последний раз верующие из Горналя и Мирополя встретились на мосту через реку, где им разрешили приложиться к иконе.

— Люди не могли сдержать слёз, — делятся верующие. — Все понимали, что ничего хорошего не будет, если Украина запретит крестный ход. Жители Мирополя просили: «Спасите нас, братья».

До недавних событий паломники отмечали не только силу этих мест, но и удивительное спокойствие.

— Те, кто сюда приезжал, говорили, что душа ликует, — рассказывает жительница Курска Галина Васильевна. — Здесь было тихо, даже аисты жили у реки Псёл. Паломники забывали о мирских проблемах.

Когда конфликт докатился до Курской области, монастырь на границе пострадал одним из первых. Однако верующие уверены, что он будет полностью восстановлен и снова станет местом паломничества тысяч людей. Они также верят, что освобождение Мирополья позволит возродить традицию крестного хода с чудотворной иконой.

— Монастырь пережил столько испытаний, — говорит женщина. — Мы не сомневались, что Мирополье будет освобождено. В интернете один мужчина написал: «Откуда нечисть пыталась напасть на монастырь, туда она и уйдёт». Так и случилось! Мы были уверены, что их прогонят с территории Курской области. И в освобождении Мирополья мы видим особый знак: расплата для киевского режима уже началась. Бог помогает нашим ребятам, и они истребят всю нечисть! Мы будем молиться за них и за то, чтобы крестный ход из Миропольского монастыря возобновился как можно скорее.