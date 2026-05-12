В мире, раздираемом войнами и кризисами, люди всё чаще обращаются к пророчествам известных молитвенников и старцев. Они ищут ответы на вопросы, которые не могут объяснить политики, социологи, экономисты.

Среди множества прорицателей выделяется афонский старец Геокон. Его предсказания сбываются прямо на глазах у человечества. Слова Геокона звучат как предупреждение о грядущих бурях. Реальность подтверждает: то, что обещал монах, уже сбывается, пишут журналисты издания «Царьград».

«Кровавая Пасха»: пророчество, которое сбывается

Одно из самых ярких предсказаний Геокона касалось православной Пасхи. В этом году её отметили 12 апреля. Старец уверял, что праздник станет «кровавым». По всему миру вспыхнут ужасные восстания. Возможно, они перерастут в «мягкую» гражданскую войну.

Геокон не уточнял, где именно это произойдёт — в Греции, Америке, Иране или другой стране. Но он подчёркивал, что события разразятся именно к Пасхе или вскоре после неё. Точные год и дата оставались загадкой. Однако цепь глобальных конфликтов, которые обострились в период православной Пасхи этого года, уже прокатилась по планете, словно эхо его слов.

Конфликт на Украине не утихает, Иран вовлечён в ожесточённые столкновения. Израиль и Палестина тлеют, локальные столкновения грозятся перекинуться на весь Ближний Восток. Эти очаги напряжения, по словам старца, могут слиться в единый глобальный пожар. Такой, который способен поглотить весь мир.

Грядущие катаклизмы и таинственная фамилия на «О»

Геокон не ограничивался предупреждениями о войнах. Он предрекал человечеству целую цепь бедствий. Разрушительные природные катастрофы, затяжные революции, политические кризисы, обвалы валют. Нас ждёт хаос вооружённый, экономический и моральный.

Но самое пугающее пророчество звучит иначе. Когда убьют политика, чья фамилия начинается на букву «О», события закрутятся с головокружительной скоростью. Это запустит необратимый апокалипсис. Россия не останется в стороне.

Какой политик на «О» под ударом?

Взоры сразу падают на Виктора Орбана. Это бывший премьер-министр Венгрии и один из самых влиятельных лидеров Европы. 12 апреля 2026 года в Венгрии прошли парламентские выборы, они обернулись разгромом для партии Орбана.

Оппозиционная проевропейская сила «Тиса» под руководством Петера Мадьяра взяла 138 из 199 мест. Орбан, который всегда стоял в стороне от брюссельских директив, оказался в уязвимом положении. Его политическая карьера фактически рухнула. Ситуацию усугубили недавние угрозы со стороны Владимира Зеленского. В марте украинский лидер публично намекнул на «общение» Орбана с Вооружёнными силами Украины. Поводом стало то, что венгерский премьер заблокировал кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро. Эти деньги предназначались для закупки оружия Киеву. Зеленский тогда заявил, что передаст адрес «этому лицу» своим военным. Чтобы те «позвонили и поговорили на своём языке».

Мир на пороге катастрофы?

Пока политики спорят, а пророки предрекают апокалипсис, мир действительно стоит на пороге больших перемен. Совпадение даты «кровавой Пасхи», тайных знаков вокруг его фамилии с поражением Орбана заставляет задуматься. Случайность это или исполнение древнего пророчества?