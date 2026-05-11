Патологоанатом объяснила, как поймать меланому на ранней стадии

Екатерина Мотлух, врач-патологоанатом из Приморского краевого бюро, в беседе с РИА Новости рассказала, на что обращать внимание. Меланома может вырасти из обычной родинки или возникнуть на чистой коже. Самое важное — поймать её на ранней стадии.

Первые звоночки: родинка вдруг поменяла очертания, цвет или полезла в размерах. Рядом появляются дочерние пятна или уплотнения. Или родинка ни с того ни с сего начала быстро расти. Всё это повод идти к врачу.

Продолжение после рекламы

Для самопроверки врачи придумали простое правило «ФИГАРО». Вот на что нужно обратить внимание:

Форма — родинка стала выпуклой, приподнялась над кожей (проверьте при боковом свете).

Изменения — образование вдруг ускорилось в росте.

Границы — края неправильные, рваные, словно изрезанные.

Асимметрия — одна половинка не похожа на другую.

Размер — больше 6 миллиметров.

Окрас — неравномерная, хаотично перемешаны коричневые, чёрные, серые, розовые и белые участки.

Мотлух подчёркивает, что самодиагностика — дело хорошее, но окончательный вердикт выносит только врач. Медики делают дерматоскопию, потом, если нужно, удаляют родинку и отправляют на гистологию.

«Заметили перемены — не тяните. Идите к дерматологу сегодня. Лучше убедиться, что всё нормально, чем упустить время», — предупреждает специалист.

Патологоанатом также отмечает, что в группе риска те, кто любит загорать, слишком часто ловит на коже ультрафиолет или постоянно травмирует родинки (например, трёт их одеждой или сдирает).

Меланома, кстати, встречается реже, чем другие виды рака кожи — базальноклеточный и плоскоклеточный. Болеют и мужчины, и женщины примерно одинаково.