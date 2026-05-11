Изображение от freepik
Медицина

Патологоанатом объяснила, как поймать меланому на ранней стадии

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Екатерина Мотлух, врач-патологоанатом из Приморского краевого бюро, в беседе с РИА Новости рассказала, на что обращать внимание. Меланома может вырасти из обычной родинки или возникнуть на чистой коже. Самое важное — поймать её на ранней стадии.

Первые звоночки: родинка вдруг поменяла очертания, цвет или полезла в размерах. Рядом появляются дочерние пятна или уплотнения. Или родинка ни с того ни с сего начала быстро расти. Всё это повод идти к врачу.

Продолжение после рекламы

Для самопроверки врачи придумали простое правило «ФИГАРО». Вот на что нужно обратить внимание:

  • Форма — родинка стала выпуклой, приподнялась над кожей (проверьте при боковом свете).
  • Изменения — образование вдруг ускорилось в росте.
  • Границы — края неправильные, рваные, словно изрезанные.
  • Асимметрия — одна половинка не похожа на другую.
  • Размер — больше 6 миллиметров.
  • Окрас — неравномерная, хаотично перемешаны коричневые, чёрные, серые, розовые и белые участки.

Мотлух подчёркивает, что самодиагностика — дело хорошее, но окончательный вердикт выносит только врач. Медики делают дерматоскопию, потом, если нужно, удаляют родинку и отправляют на гистологию.

«Заметили перемены — не тяните. Идите к дерматологу сегодня. Лучше убедиться, что всё нормально, чем упустить время», — предупреждает специалист.

Патологоанатом также отмечает, что в группе риска те, кто любит загорать, слишком часто ловит на коже ультрафиолет или постоянно травмирует родинки (например, трёт их одеждой или сдирает).

Меланома, кстати, встречается реже, чем другие виды рака кожи — базальноклеточный и плоскоклеточный. Болеют и мужчины, и женщины примерно одинаково.

Популярные материалы

Спорт

Чешский каноист отказался получать награду из-за обиды на рязанца Захара Петрова

Золотыми призёрами признали обоих гребцов — и чеха, и россиянина. Чеху это не понравилось.
Новости России

В Волгограде девушки устроили развратное шоу в День Победы

Две девушки устроили развратные танцы в одном из баров...
Погода

Синоптики «отменили» аномальную жару: каким будет начало лета в Центральной России

Точные предсказания о каких-либо погодных аномалиях возможны лишь на...
Все события Рязани и области

Из-за снежной зимы в Рязани могут появиться полчища комаров

Сразу после майских праздников в столичном регионе прогнозируют всплеск численности комаров.
Новости России

Многодетная мать из Уфы не пережила безобидную процедуру в санатории

В одном из санаториев Башкирии во время процедуры ингаляции...

Темы

Общество

В Рязани студент попытался сдать преподавателю-священнику диплом, сгенерированный ИИ

На «нейродиплом» батюшка составил хлёсткий отзыв с отсылками к поп-культуре, спародировав тот самый бездушный стиль, которым пишет ИИ.
Спорт

Фигуристка Трусова задала мужу неудобные вопросы про их отношения

Теперь фанаты знают о паре Александры и Макара больше интересного.
Погода

Черёмуховые холода отступают, идёт зной среднеазиатских пустынь: какой будет погода в Рязанской области

Прохладная весенняя погода в ближайшие дни сменится на по-настоящему летнюю.
Происшествия

Шесть смертельно опасных участков назвали на трассах Рязанской области

Участки, где чаще всего происходят ДТП, назвали в Рязани и в шести районах области.
Общество

В Рязанской области бесследно исчез 56-летний мужчина

С 9 мая не могут установить место его нахождения.
Общество

Ремонт дорог в Рязани продолжили в праздничные дни

Глава администрации Рязани Борис Ясинский традиционно подвёл итоги работы за неделю.
Медицина

Рязанец три года не показывался врачам и чуть не запустил онкологию

Впервые за несколько лет мужчина пришёл на профосмотр и узнал, что у него рак.
Погода

Синоптики «отменили» аномальную жару: каким будет начало лета в Центральной России

Точные предсказания о каких-либо погодных аномалиях возможны лишь на...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье