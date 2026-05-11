В Рязани студент попытался сдать преподавателю-священнику диплом, сгенерированный ИИ

Валерия Мединская
Настоятель Николо-Ямского храма г. Рязани и преподаватель кафедры теологии РГУ имени С. А. Есенина Дмитрий Фетисов рассказал на своей странице ВКонтакте, как вывел на чистую воду студента-выпускника.

Тот попытался сдать выпускную квалификационную работу, полностью сгенерированную искусственным интеллектом. Уловка не удалась, преподаватель раскусил подделку почти сразу. По его словам, текст выглядел качественным лишь на первый взгляд. А если вчитаться — тезисы были расплывчатыми, предложения оказались несогласованными, хотя сформулированы мысли были правильно.

«Люди так не пишут, даже двоечники», — обратил внимание священник.

Чтобы проучить выпускника, Фетисов составил на ВКР ироничный отзыв с отсылками к поп-культуре, спародировав тот самый бездушный стиль, которым пишут нейросети:

«Тема и содержание ВКР обладает несомненной теоретической и практической значимостью для современных теологии, социологии, спелеологии и агионейробиологии, в контексте поставленных государством целей и задач. Исследователь, продемонстрировав глубокое понимание вопроса и спровоцировав густым бульоном щедро сваренным вражеско-иноагентской нейронкой предынсультное состояние у своего научного консультанта, вполне успешно последовательно и оригинально раскрыл ключевые и только на первый взгляд кажущиеся второстепенными аспекты заявленной актуальной научной проблемы… Работа соответствует всем требованиям, высоко оценивается железным дровосеком, стальным терминатором, его упорным антагонистом – терминатором из жидкого металла, робокопом и даже страшным дядькой из матрицы, который всё время носил тёмные очки и имел обыкновение безудержно размножаться проникая в сознание несчастных пользователей, мгновенно клонируя их в точные копии себя любимого».

Студент, по словам Дмитрия Фетисова, раскаялся и принёс извинения. В комментариях к посту пользователи отмечают, что в последнее время «человеческие» тексы встречаются всё реже. А вот ИИ-произведения, можно сказать, захватывают Сеть. Священник выразил надежду, что со временем ценность текстов, написанных человеком, на фоне того, что генерирует нейросеть, многократно возрастёт.

