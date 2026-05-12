Фото: страница Александра Пшенникова ВК
Новости России

Трагедия в семье легенды журналистики: что известно о гибели Валентина Васильца

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

90-летний Валентин Василец, бывший главный редактор журнала «Эхо Планеты», найден мертвым у своего дома в Москве. Причиной трагедии стала непереносимая потеря — месяц назад ушла из жизни его жена, с которой он прожил более полувека.

В Москве выяснились  новые обстоятельства гибели бывшего главного редактора журнала «Эхо Планеты» Валентина Васильца. Тело мужчины нашли в понедельник у его дома на юго-западе столицы.

Продолжение после рекламы

По предварительным данным, основной причиной смерти стал тяжелый моральный кризис. Валентин Дмитриевич не смог пережить кончину супруги, скончавшейся месяцем ранее от онкологического заболевания. Пара прожила вместе более 50 лет, и потеря стала для него невыносимой.

Василец посвятил жизнь журналистике. Еще в юности он поступил на факультет журналистики МГУ, где и познакомился с будущей женой. После учебы начал работать корреспондентом в ИТАР-ТАСС, освещая международные политические события. Вместе с супругой он объездил множество стран. В 1990-х годах ему предложили возглавить журнал «Эхо Планеты», где он проработал главным редактором до 2008 года.

Помимо журналистики, Валентин Дмитриевич увлекался живописью, литературой и глубоко знал историю. В 75 лет он отошел от дел, чтобы провести время с семьей.

Популярные материалы

Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Политика

Аналитик Кнутов объяснил подоплеку слов Путина о скором завершении СВО

Путин дал понять: СВО подходит к концу. Но военный аналитик Юрий Кнутов уверен — без реальных побед на поле боя мирный договор с Украиной останется фантастикой. Тактическое ядерное оружие может стать инструментом, который заставит Запад поверить в российскую решимость.
Новости России

Раскрыты детали смерти правнучки Ленина Елены Ульяновой

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова могла умереть после...
Новости России

В Волгограде девушки устроили развратное шоу в День Победы

Две девушки устроили развратные танцы в одном из баров...
Происшествия

Шесть смертельно опасных участков назвали на трассах Рязанской области

Участки, где чаще всего происходят ДТП, назвали в Рязани и в шести районах области.

Темы

Интересное

Киевская хунта запретила крестный ход, но вера оказалась сильнее

В начале мая Вооруженные силы России сообщили об освобождении села Мирополье в Сумской области. Это событие стало особенно значимым для православных верующих, ведь неподалеку находится Горнальский Свято-Николаевский монастырь, связанный с чудесами, историей и утраченными традициями.
Общество

В Рязани 13 мая отключат холодную воду

13 мая с 09:30 до 17:00 на нескольких улицах Рязани будет приостановлено холодное водоснабжение. Жителям домов, которых это коснется, стоит заранее запастись водой.
Транспорт и дороги

В Рязани ограничат движение из-за ремонта водопровода

С 13 по 17 мая в Рязани будет закрыто движение транспорта на участке улицы Ленинского Комсомола из-за ремонта сетей холодного водоснабжения. Горожанам советуют заранее проложить альтернативные маршруты.
Новости России

Mash: Причина стрельбы в кубанской школе — заваленный пробный экзамен

20 апреля девятиклассник не сдал устное собеседование — ровно на девятый день с момента смерти своего отца, экзамен он хотел перенести, но не удалось. Парень сильно переживал. 
Новости России

В Краснодарском крае подросток устроил стрельбу в школе

Инцидент произошел в одной из школ Гулькевичского района. Молодой человек с травматическим оружием проник в учебное заведение, открыл стрельбу и ранил двух своих сверстников.
Политика

Политолог Перенджиев: на Украине началась кампания по свержению Зеленского

По его словам, одновременные информационные удары по главе государства и его ближайшему окружению выглядят слишком синхронно, чтобы быть случайностью. За этим стоят конкретные люди с чётким планом.
Новости кино и ТВ

Wink представил майские премьеры сериалов и фильмов с Козловским и Эйдельштейном

Онлайн-кинотеатр Wink представил подборку майских премьер. В афише — спортивная драма о большом теннисе, исторический сериал о Козельске времен Золотой Орды, семейные сказки, молодежные мелодрамы и криминальный триллер из Канады и США.
Происшествия

На рязанку завели уголовное дело за дропперство 

Она осознавала противоправный характер действий, однако стала транзитным звеном в интересах дистанционных мошенников за небольшое вознаграждение. В течение 26 дней женщина совершила около 30 транзитных переводов на общую сумму 157 тысяч рублей.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье