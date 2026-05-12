Трагедия в семье легенды журналистики: что известно о гибели Валентина Васильца

90-летний Валентин Василец, бывший главный редактор журнала «Эхо Планеты», найден мертвым у своего дома в Москве. Причиной трагедии стала непереносимая потеря — месяц назад ушла из жизни его жена, с которой он прожил более полувека.

В Москве выяснились новые обстоятельства гибели бывшего главного редактора журнала «Эхо Планеты» Валентина Васильца. Тело мужчины нашли в понедельник у его дома на юго-западе столицы.

По предварительным данным, основной причиной смерти стал тяжелый моральный кризис. Валентин Дмитриевич не смог пережить кончину супруги, скончавшейся месяцем ранее от онкологического заболевания. Пара прожила вместе более 50 лет, и потеря стала для него невыносимой.

Василец посвятил жизнь журналистике. Еще в юности он поступил на факультет журналистики МГУ, где и познакомился с будущей женой. После учебы начал работать корреспондентом в ИТАР-ТАСС, освещая международные политические события. Вместе с супругой он объездил множество стран. В 1990-х годах ему предложили возглавить журнал «Эхо Планеты», где он проработал главным редактором до 2008 года.

Помимо журналистики, Валентин Дмитриевич увлекался живописью, литературой и глубоко знал историю. В 75 лет он отошел от дел, чтобы провести время с семьей.