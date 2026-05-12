Изображение от 8photo на Freepik
Здоровье

Инфекционист Шведова назвала главную опасность хантавируса

Алексей Самохин
Хантавирусы, переносимые обычными мышами и крысами, могут стать смертельной угрозой для человека — и для заражения не нужно даже касаться животного. Врач-инфекционист Наталья Шведова объяснила, как уберечься от коварного вируса, который маскируется под обычный грипп, но убивает в 40% случаев.

Хантавирусы — это семейство вирусов, основными переносчиками которых являются грызуны. Однако заразиться можно, не контактируя с животными напрямую. Об этом рассказала врач-инфекционист «Клиники Екатерининская» Наталья Шведова в комментарии «Ленте.ру».

По её словам, достаточно вдохнуть пыль с частицами высохших выделений грызунов, например, во время уборки в гараже, подвале или на даче после зимы. Также вирус можно подхватить через продукты, по которым бегали мыши или крысы.

В России и Европе хантавирусы чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Это тяжёлое заболевание, разрушающее сосуды и поражающее почки. Опасность вируса в его скрытности: инкубационный период может длиться до месяца, а первые симптомы — высокая температура, слабость и ломота в теле — легко спутать с гриппом. Если не обратиться к врачу вовремя, уже через несколько дней состояние больного может стать критическим. Смертность от этой лихорадки достигает 40%.

По данным эксперта, в 2024 году в России было зафиксировано около 3400 случаев заражения. Вакцины от хантавируса не существует, а специфическое лечение сильно ограничено. Шведова посоветовала защищать продукты от грызунов, тщательно мыть фрукты и овощи, а в помещениях, где могли быть мыши или крысы, обязательно надевать маску или респиратор и мыть руки после уборки.

В Роспотребнадзоре уточнили, что хантавирус обычно не передаётся от человека к человеку. Заражение происходит только от грызуна к человеку и проявляется в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

