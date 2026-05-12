Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте
Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело о задержках зарплаты в медицинском центре Рязани

Анастасия Мериакри
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, потребовал подготовить доклад по уголовному делу, связанному с невыплатой заработной платы сотрудникам медицинского центра в Рязани.

В адрес Бастрыкина поступило обращение через его официальную приёмную «ВКонтакте». В нём сообщалось, что сотрудники одной из медицинских организаций Рязани с 2024 года сталкиваются с систематическими задержками заработной платы.

До сих пор окончательный расчёт с работниками не произведён. Более того, руководство учреждения инициировало процедуру банкротства, а обращения в различные инстанции не дали результата.

С января 2026 года в СУ СК России по Рязанской области расследуется уголовное дело по данному факту. Одна из заявительниц уже признана потерпевшей.

По поручению Александра Бастрыкина руководитель регионального управления Следственного комитета Олег Алексеевич Васильев должен ускорить расследование и представить доклад о результатах, а также о мерах по восстановлению нарушенных трудовых прав сотрудников.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

