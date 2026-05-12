В Рязани произошло отключение электроэнергии в районах Недостоево и Семчино

В Рязани 12 мая в 14:38 произошло отключение электроэнергии для потребителей на нескольких улицах города. Причиной стало технологическое нарушение в электросетях.

Отключение затронуло следующие улицы:

Промышленная.

Сельских строителей.

Призаводская (Недостоево).

Садовая (Недостоево).

Школьная (Недостоево).

Колхозная (Семчино).

Школьная (Семчино).

Советская (Семчино).

Новостройка (Недостоево).

В настоящее время бригада специалистов работает над локализацией поврежденного участка сети. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.

По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону: 55-01-12.