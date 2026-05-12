В Рязани произошло отключение электроэнергии в районах Недостоево и Семчино

В Рязани 12 мая в 14:38 произошло отключение электроэнергии для потребителей на нескольких улицах города. Причиной стало технологическое нарушение в электросетях.
Отключение затронуло следующие улицы:
- Промышленная.
- Сельских строителей.
- Призаводская (Недостоево).
- Садовая (Недостоево).
- Школьная (Недостоево).
- Колхозная (Семчино).
- Школьная (Семчино).
- Советская (Семчино).
- Новостройка (Недостоево).
В настоящее время бригада специалистов работает над локализацией поврежденного участка сети. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.
По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону: 55-01-12.