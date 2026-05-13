Ярославскую область атаковали  украинские БПЛА

В среду, 13 мая, рано утром на подлёте к Ярославлю силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Ераев в мессенджере «Макс».

По его словам, большинство дронов были сбиты, однако обломок одного из них попал в промышленный объект в Ярославле. К счастью, пострадавших нет.

Утром, в 04:31, в регионе была объявлена беспилотная опасность. Власти предупреждают: на территории могут находиться фрагменты сбитых беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении необходимо отойти на безопасное расстояние, не приближаться к ним и не пользоваться телефонами рядом. Сообщить о находке можно по телефону 112.

Угроза сохраняется.