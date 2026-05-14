Владимир Молчанов, кадр из программы «До и после полуночи»
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов в прошлом году ездил в Израиль, где попал под обстрел, рассказал ТАСС его друг, режиссер Иван Цыбин.

По его словам, журналист не мог покинуть эту страну, так как воздушное пространство было закрыто. В итоге ему пришлось сидеть в бомбоубежищах, чтобы переждать атаки. Там он встретился с сотрудниками израильского телеканала, которые предложили ему записать цикл программ с его воспоминаниями.

«Спасибо ребятам, они меня очень поддержали. Мне было так приятно снова оказаться в студии перед камерой», — привел слова друга Цыбин.

Продолжение после рекламы

Собеседник агентства отметил, что благодаря этому Молчанов вспомнил свою молодость.

Режиссер добавил, что в последнее время телеведущий был в больнице в Москве из-за тяжелой болезни. Друзья часто созванивались, в таких беседах журналист сетовал на плохое самочувствие. Также во время одного из разговоров он и упомянул о недавней поездке в Израиль.

О смерти Молчанова после продолжительного заболевания стало известно в ночь на 13 мая, ему было 75 лет.

Творческое наследие журналиста неразрывно связано с передачей «До и после полуночи». Это шоу кардинально изменило облик советского телевидения, предложив зрителю живой авторский диалог вместо строгого дикторского чтения.

Популярные материалы

Новости России

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Политика

Подпольщик Лебедев: Россия явно готовится к длительной исторической фазе конфликта

Ранее Россия делала ставку на разовые удары по энергетике или военным объектам, но теперь её цель — системное разрушение устойчивости Украины. Эксперт говорит о переходе к войне на истощение, где ключевыми становятся логистика, аэродромы и скрытые каналы снабжения.
Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Интересное

Солнце в Тельце изменит вашу жизнь: гороскоп с 15 мая по 15 июня

В ближайший месяц многие поймут, насколько они устали жить в постоянной гонке. Захочется красивой еды, качественной одежды, нормального сна, стабильности, спокойствия и понятных людей рядом. И если честно — это абсолютно нормально.

Темы

Новости России

Гладков после отставки обратился к ругавшим его белгородцам

Ушедший в отставку глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил...
Новости России

Сладков рассказал, как связаны испытания «Сармата» с завершением СВО

Появление у российской армии новой межбаллистической ракеты «Сармат» может...
Новости России

На Урале полгода ищут бизнесмена, оставившего загадочную записку жене

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать бизнесмена, пропавшего в коттеджном...
Новости России

Эксперт объяснил опасность узбекских пчел, которых потеряли в России

Пчелы из Узбекистана, пропавшие после прибытия в Россию, могут...
Новости России

Парализованный в Таиланде турист из Волгограда умер в Москве

В НИИ Склифосовского в Москве умер 56-летний турист из...
Новости России

Онищенко дал россиянам советы, чтобы уберечься от хантавируса

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «КП» призвал усилить...
Новости России

Раскрыты детали смерти правнучки Ленина Елены Ульяновой

Двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова могла умереть после...
Новости России

На Урале спортсменка взяла в ванную телефон и умерла спустя несколько минут

В Полевском Свердловской области погибла 35-летняя спортсменка и фитнес-тренер...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье