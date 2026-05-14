Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов в прошлом году ездил в Израиль, где попал под обстрел, рассказал ТАСС его друг, режиссер Иван Цыбин.

По его словам, журналист не мог покинуть эту страну, так как воздушное пространство было закрыто. В итоге ему пришлось сидеть в бомбоубежищах, чтобы переждать атаки. Там он встретился с сотрудниками израильского телеканала, которые предложили ему записать цикл программ с его воспоминаниями.

«Спасибо ребятам, они меня очень поддержали. Мне было так приятно снова оказаться в студии перед камерой», — привел слова друга Цыбин.

Собеседник агентства отметил, что благодаря этому Молчанов вспомнил свою молодость.

Режиссер добавил, что в последнее время телеведущий был в больнице в Москве из-за тяжелой болезни. Друзья часто созванивались, в таких беседах журналист сетовал на плохое самочувствие. Также во время одного из разговоров он и упомянул о недавней поездке в Израиль.

О смерти Молчанова после продолжительного заболевания стало известно в ночь на 13 мая, ему было 75 лет.

Творческое наследие журналиста неразрывно связано с передачей «До и после полуночи». Это шоу кардинально изменило облик советского телевидения, предложив зрителю живой авторский диалог вместо строгого дикторского чтения.