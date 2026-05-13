Фото: скриншот передачи "ДНК" от 14.10.2020/ телеканал НТВ
Новости России

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки в Москве

Анастасия Мериакри
Канал Mash сообщил о тревожном инциденте с известной актрисой и ведущей программы «ДНК» (16+) на НТВ Анной Казючиц. По данным источника, 42-летняя знаменитость была спасена медиками после передозировки успокоительными препаратами.

По информации Mash, Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики оперативно оказали женщине помощь, промыв желудок, и оставили её под наблюдением специалиста.

Незадолго до этого инцидента Анна посещала токсиколога, где интересовалась рисками, связанными с повышением дозы успокоительных средств.

Стоит отметить, что Анна Казючиц — известная актриса театра и кино, на счету которой десятки ролей. Она стала ведущей ток-шоу «ДНК» на НТВ после трагической гибели предыдущего ведущего Александра Колтового.

Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Политика

Аналитик Кнутов объяснил подоплеку слов Путина о скором завершении СВО

Путин дал понять: СВО подходит к концу. Но военный аналитик Юрий Кнутов уверен — без реальных побед на поле боя мирный договор с Украиной останется фантастикой. Тактическое ядерное оружие может стать инструментом, который заставит Запад поверить в российскую решимость.
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Происшествия

Водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо» погиб в ДТП в Рязанской области

46-летний житель Касимовского округа, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый по ходу своего движения кювет с последующим опрокидыванием.  

Общество

Лунный календарь и советы агрономов: как правильно сажать овощи и цветы в июне

С приходом устойчивого тепла июнь становится одним из самых активных месяцев для дачников. Даже если основные посадки были сделаны весной, первый месяц лета — отличное время, чтобы дополнить грядки, исправить ошибки и продлить сбор урожая до самой осени.
Интересное

Солнце в Тельце изменит вашу жизнь: гороскоп с 15 мая по 15 июня

В ближайший месяц многие поймут, насколько они устали жить в постоянной гонке. Захочется красивой еды, качественной одежды, нормального сна, стабильности, спокойствия и понятных людей рядом. И если честно — это абсолютно нормально.
Общество

Рязанская пара сыграла свадьбу в День Победы

9 мая 2026 года в Рязани произошло трогательное событие: Игорь и Арина официально стали мужем и женой.
Погода

Синоптик рассказал, когда в Москве начнётся метеорологическое лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве есть вероятность начала метеорологического лета уже сегодня, 13 мая.
Общество

День России и длинные выходные в июне 2026: как будем отдыхать

В июне 2026 года россиян ожидают длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Этот день выпадает на пятницу, что позволяет насладиться трехдневными выходными.
Медицина

В Рязани провели сложные роды у женщины с металлоконструкцией в позвоночнике

В Рязанском перинатальном центре произошло настоящее чудо — мамой стала женщина с металлоконструкцией позвоночника.
Экономика и бизнес

Кондитерская фабрика «Верность Качеству» в Касимовском округе расширит производство

В Рязанской области при государственной поддержке активно развивается производство кондитерской продукции. Эта работа является частью реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федерального партийного проекта «Выбирай своё».
Происшествия

В Рязанской области женщина угрожала зарезать подругу из-за последней рюмки

Женщины вместе распивали спиртные напитки. Когда алкоголь почти закончился, гостья заподозрила, что хозяйка налила себе больше. Вспыхнула ссора.

