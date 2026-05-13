Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки в Москве

Канал Mash сообщил о тревожном инциденте с известной актрисой и ведущей программы «ДНК» (16+) на НТВ Анной Казючиц. По данным источника, 42-летняя знаменитость была спасена медиками после передозировки успокоительными препаратами.

По информации Mash, Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь. Прибывшие медики оперативно оказали женщине помощь, промыв желудок, и оставили её под наблюдением специалиста.

Незадолго до этого инцидента Анна посещала токсиколога, где интересовалась рисками, связанными с повышением дозы успокоительных средств.

Стоит отметить, что Анна Казючиц — известная актриса театра и кино, на счету которой десятки ролей. Она стала ведущей ток-шоу «ДНК» на НТВ после трагической гибели предыдущего ведущего Александра Колтового.