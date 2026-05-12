В середине мая Землю накроют магнитные бури

В середине мая прогнозируются магнитные бури слабого уровня G1, которые могут повлиять на геомагнитную обстановку Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные возмущения начнутся 15 и 16 мая и достигнут уровня G1. После этого периода, как уточняют специалисты, 17 и 18 мая интенсивность колебаний постепенно пойдёт на спад. К 19 мая прогнозируется полное восстановление стабильного состояния магнитосферы.

Учёные обращают внимание, что в период повышенной солнечной активности возможны изменения самочувствия у метеозависимых людей. Тем, кто чувствительно реагирует на такие явления, рекомендуется:

уделять больше времени отдыху;

избегать стрессовых нагрузок;

следить за своим состоянием.

Магнитные бури — это естественное явление, и для большинства людей они проходят незаметно. Однако людям с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью стоит проявить осторожность.