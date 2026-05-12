Прокуроры добились выплат и списания долгов для участников СВО в Рязанской области

В 2026 году в прокуратуру Рязанской области поступило 177 обращений от участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Из них 38 были удовлетворены, что свидетельствует о внимании ведомства к проблемам этой категории граждан.

Примеры защиты прав

Перерасчёт алиментов. В Михайловском районе прокуратура выявила, что участнику СВО не учли все платежи по алиментам. После вмешательства ведомства произведён перерасчёт задолженности.

Региональные выплаты. Железнодорожный районный суд Рязани удовлетворил иск прокурора, обязав Управление социальной защиты населения выплатить раненому участнику СВО 1 миллион рублей.

Пособие по безработице. В Старожиловском районе участнику СВО пересчитали пособие по безработице с учётом денежного довольствия, что позволило получить доплату в размере 47 тысяч рублей.

Списание кредитов. Прокуратура Московского района добилась списания кредитных обязательств с матери погибшего военнослужащего, что было исполнено кредитной организацией добровольно.

Для оперативного реагирования на нарушения прав участников СВО и их семей в прокуратуре области работает горячая линия. Граждане могут обращаться по телефону: 8-910-631-08-17.

Работа по защите прав участников специальной военной операции и их семей будет продолжена, что подтверждает важность данного направления для прокуратуры.