Прокуроры добились выплат и списания долгов для участников СВО в Рязанской области

В 2026 году в прокуратуру Рязанской области поступило 177 обращений от участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Из них 38 были удовлетворены, что свидетельствует о внимании ведомства к проблемам этой категории граждан.
Примеры защиты прав
- Перерасчёт алиментов. В Михайловском районе прокуратура выявила, что участнику СВО не учли все платежи по алиментам. После вмешательства ведомства произведён перерасчёт задолженности.
- Региональные выплаты. Железнодорожный районный суд Рязани удовлетворил иск прокурора, обязав Управление социальной защиты населения выплатить раненому участнику СВО 1 миллион рублей.
- Пособие по безработице. В Старожиловском районе участнику СВО пересчитали пособие по безработице с учётом денежного довольствия, что позволило получить доплату в размере 47 тысяч рублей.
- Списание кредитов. Прокуратура Московского района добилась списания кредитных обязательств с матери погибшего военнослужащего, что было исполнено кредитной организацией добровольно.
Для оперативного реагирования на нарушения прав участников СВО и их семей в прокуратуре области работает горячая линия. Граждане могут обращаться по телефону: 8-910-631-08-17.
Продолжение после рекламы
Работа по защите прав участников специальной военной операции и их семей будет продолжена, что подтверждает важность данного направления для прокуратуры.