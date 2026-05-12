Фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Новости кино и ТВ

ТНТ начал съемки сериала «Клятва Гиппократа» с Константином Белошапкой, Павлом Деревянко и Юлией Топольницкой

Анастасия Мериакри
Кинокомпания 1-2-3 Production и M5 Production по заказу телеканала ТНТ приступили к съемкам комедийного сериала «Клятва Гиппократа». Проект расскажет историю о самоуверенном враче, который считал себя гением медицины, пока не попал в выездную бригаду скорой помощи. Режиссер сериала — Никита Андриенко («Знахарь», «Пока не родила»).

В центре сюжета — Виктор Живых (Константин Белошапка). Молодой талантливый хирург с самомнением, которое не пробить даже скальпелем, привык действовать импульсивно, не думая о последствиях. Спасая пациента, он нарушает все правила и, несмотря на субординацию, вмешивается в операцию Главврача (Павел Деревянко). Наказание за такую самовольную выходку хуже выговора: Виктора отправляют на скорую помощь.

Работа в «неотложке» для него унизительна: Виктор не признает ее «настоящей» медициной. С каждым новым вызовом его талант и самоуверенность сталкивается с реальной жизнью: неидеальными пациентами, нелепыми ситуациями, начальством, которое невозможно переспорить, и чувствами, с которыми не справиться, просто выписав рецепт. Сможет ли работа на скорой «приземлить» Виктора и сделать из высокомерного хирурга настоящего врача? И самое главное — поймет ли он, что медицина гораздо больше, чем только операционная?

Главные роли в проекте исполнили: Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Александр Дзюба, Ольга Тумайкина, Егор Овчинников, Сергей Дьяков, Ольга Петрова.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Мы начинаем работу над “Клятвой Гиппократа” — это медицинская комедия, которая дает возможность открыть новую сериальную вселенную. Истории о врачах в России всегда находят отклик, при этом именно комедийных проектов на эту тему немного. Здесь действие разворачивается на скорой помощи — месте, где каждый вызов идет не по плану и где в одном дне уживаются юмор, усталость и живые человеческие реакции».

Никита Андриенко, режиссер: «Врачи — это самые лучшие юмористы на свете. Сериал «Клятва Гиппократа» мы делаем с командой авторов и сценаристов, которых я знаю еще со времен КВН, а это возможность вернуться в молодость и вспомнить, каким ты был с теми, с кем тебе интересно, весело и хорошо. В этом проекте нас также сопровождают несколько медицинских консультантов, на съемках будут представители медицины катастроф, люди, которые знают все о том, как правильно ставить уколы, подготавливать капельницы и осуществлять аортокоронарное шунтирование. Я категорически не люблю павильоны. В них редко можно создать настоящую фактуру. Поэтому я выбираю реальные объекты, стараюсь искать что-то новое, свежее, то, что зритель еще не видел. В этом проекте мы погоняем по речкам, побываем и в богатых роскошных домах, и в обычных квартирах, заглянем в аэропорт. В общем, каждая серия будет невероятным аттракционом, в котором мы будем спасать жизни людей».

Константин Белошапка, актер: «Сценарий я читал ночью, и вдруг понял: это не про медицину. Это про невозможность остаться человеком, когда от тебя требуют божественной точности. Мне кажется, сезон — о том, что медицина бессильна не перед болезнями, а перед одиночеством. Герои лечат тела, но никто не лечит их самих. Виктор — это я, но лишённый иллюзии, что после работы можно выключить свет и забыть. И различие вот ещё в чём — он ещё надеется, что правильный диагноз уравновесит вселенную. Я давно знаю: диагноз — это просто слово, а лечит пауза, которую делаешь перед тем, как его произнести. Виктор этой паузы почти не делает. Я пытаюсь. Мы все и пациенты, и врачи. Рецепта от страха нет. Если после просмотра вы станете спокойнее к тому, что не изменить, — мы сделали свою работу хорошо».

Павел Деревянко, актер: «Когда я впервые прочитал сценарий, меня зацепила честность. У нас часто показывают либо богов в белых халатах, либо уставших циников. А тут живые люди. Моего героя воспринимают антагонистом, но он просто опытный врач, который знает: за желанием всех спасти стоит не только профессионализм, а опасный перекос — грань между “спасаю всех” и “я выгорел” — тоньше, чем кажется. Если зритель после нашего сериала хоть раз задумается, что на скорой помощи работают обычные люди — со своими переживаниями и человеческими эмоциями, — мы всё сделали правильно».

