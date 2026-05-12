ТНТ начал съемки сериала «Клятва Гиппократа» с Константином Белошапкой, Павлом Деревянко и Юлией Топольницкой

Кинокомпания 1-2-3 Production и M5 Production по заказу телеканала ТНТ приступили к съемкам комедийного сериала «Клятва Гиппократа». Проект расскажет историю о самоуверенном враче, который считал себя гением медицины, пока не попал в выездную бригаду скорой помощи. Режиссер сериала — Никита Андриенко («Знахарь», «Пока не родила»).
В центре сюжета — Виктор Живых (Константин Белошапка). Молодой талантливый хирург с самомнением, которое не пробить даже скальпелем, привык действовать импульсивно, не думая о последствиях. Спасая пациента, он нарушает все правила и, несмотря на субординацию, вмешивается в операцию Главврача (Павел Деревянко). Наказание за такую самовольную выходку хуже выговора: Виктора отправляют на скорую помощь.
Работа в «неотложке» для него унизительна: Виктор не признает ее «настоящей» медициной. С каждым новым вызовом его талант и самоуверенность сталкивается с реальной жизнью: неидеальными пациентами, нелепыми ситуациями, начальством, которое невозможно переспорить, и чувствами, с которыми не справиться, просто выписав рецепт. Сможет ли работа на скорой «приземлить» Виктора и сделать из высокомерного хирурга настоящего врача? И самое главное — поймет ли он, что медицина гораздо больше, чем только операционная?
Константин Белошапка, Александра Власова, Павел Деревянко, Юлия Топольницкая, Андрей Федорцов, Александр Дзюба, Ольга Тумайкина, Егор Овчинников, Сергей Дьяков, Ольга Петрова.
Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ: «Мы начинаем работу над “Клятвой Гиппократа” — это медицинская комедия, которая дает возможность открыть новую сериальную вселенную. Истории о врачах в России всегда находят отклик, при этом именно комедийных проектов на эту тему немного. Здесь действие разворачивается на скорой помощи — месте, где каждый вызов идет не по плану и где в одном дне уживаются юмор, усталость и живые человеческие реакции».
Никита Андриенко, режиссер: «Врачи — это самые лучшие юмористы на свете. Сериал «Клятва Гиппократа» мы делаем с командой авторов и сценаристов, которых я знаю еще со времен КВН, а это возможность вернуться в молодость и вспомнить, каким ты был с теми, с кем тебе интересно, весело и хорошо. В этом проекте нас также сопровождают несколько медицинских консультантов, на съемках будут представители медицины катастроф, люди, которые знают все о том, как правильно ставить уколы, подготавливать капельницы и осуществлять аортокоронарное шунтирование. Я категорически не люблю павильоны. В них редко можно создать настоящую фактуру. Поэтому я выбираю реальные объекты, стараюсь искать что-то новое, свежее, то, что зритель еще не видел. В этом проекте мы погоняем по речкам, побываем и в богатых роскошных домах, и в обычных квартирах, заглянем в аэропорт. В общем, каждая серия будет невероятным аттракционом, в котором мы будем спасать жизни людей».
Константин Белошапка, актер: «Сценарий я читал ночью, и вдруг понял: это не про медицину. Это про невозможность остаться человеком, когда от тебя требуют божественной точности. Мне кажется, сезон — о том, что медицина бессильна не перед болезнями, а перед одиночеством. Герои лечат тела, но никто не лечит их самих. Виктор — это я, но лишённый иллюзии, что после работы можно выключить свет и забыть. И различие вот ещё в чём — он ещё надеется, что правильный диагноз уравновесит вселенную. Я давно знаю: диагноз — это просто слово, а лечит пауза, которую делаешь перед тем, как его произнести. Виктор этой паузы почти не делает. Я пытаюсь. Мы все и пациенты, и врачи. Рецепта от страха нет. Если после просмотра вы станете спокойнее к тому, что не изменить, — мы сделали свою работу хорошо».
Павел Деревянко, актер: «Когда я впервые прочитал сценарий, меня зацепила честность. У нас часто показывают либо богов в белых халатах, либо уставших циников. А тут живые люди. Моего героя воспринимают антагонистом, но он просто опытный врач, который знает: за желанием всех спасти стоит не только профессионализм, а опасный перекос — грань между “спасаю всех” и “я выгорел” — тоньше, чем кажется. Если зритель после нашего сериала хоть раз задумается, что на скорой помощи работают обычные люди — со своими переживаниями и человеческими эмоциями, — мы всё сделали правильно».