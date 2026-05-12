«Ростелеком» в Рязани обеспечил онлайн-трансляцию мероприятий, приуроченных к Дню Победы

«Ростелеком» организовал канал передачи данных со скоростью 100 Мб/с на Лыбедском бульваре в Рязани — основной площадке проекта «Дорогами Победы». Благодаря этому жители и гости города смогли на большом экране посмотреть онлайн-трансляцию всероссийской акции «Бессмертный полк».

Дмитрий Никифоров, начальник управления культуры администрации города Рязани:

«Мы ежегодно стремимся обеспечить все городские площадки празднования Дня Победы необходимой цифровой инфраструктурой, чтобы предоставить желающим возможность приобщиться к федеральным и региональным онлайн-акциям и ничего не пропустить. "Ростелеком" традиционно помогает нам справляться с этой задачей. В этом году благодаря провайдеру рязанцы и гости города смогли в режиме реального времени вместе со всей страной увидеть онлайн-шествие "Бессмертного полка". Судя по количеству зрителей, такой формат нашел живой отклик в сердцах людей».

Руслан Юсупов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Для связистов 9 мая — не только священная дата, но и один из самых ответственных рабочих дней. Наши специалисты ежегодно обеспечивают высокоскоростным интернетом главные площадки праздника, чтобы тысячи людей могли приобщиться к торжеству в онлайн-формате. Ценим доверие организаторов в вопросах создания технической инфраструктуры для такого значимого события».