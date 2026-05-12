Image by master1305 on Freepik
Экология, природа, животные

В лесах Рязанской области стартовал вегетационный период

Анастасия Мериакри
С наступлением мая специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Рязанской области» приступили к работам по оценке санитарного и лесопатологического состояния лесов региона.

Вегетационный период — это время года, когда погодные условия (температура, осадки, свет) способствуют активному росту и развитию растений. Для лесопатологов этот этап особенно важен, так как именно в этот период можно наиболее точно оценить состояние лесных насаждений, выявить болезни и вредителей, а также спланировать необходимые меры по защите леса.

Сроки начала вегетационного периода ежегодно определяются специалистами «Рослесозащиты» на основе данных метеостанций и согласуются с региональными органами власти, ответственными за лесные отношения. В этом году для 19 лесничеств Рязанской области дата начала вегетационного периода установлена с 6 мая по согласованию с Министерством природопользования региона.

Проведение лесопатологических обследований возможно только в период полного распускания листвы (или хвои) и до начала массовой сезонной дехромации — изменения цвета листьев. В это время специалисты могут:

  • оценить состояние деревьев;
  • выявить очаги болезней и вредителей;
  • определить необходимость проведения санитарных рубок или других мер.

Эти мероприятия направлены на сохранение здоровья лесов, что особенно важно для экологии и устойчивого развития региона.

