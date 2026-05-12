В Рязани утвердили тарифы на эвакуацию и хранение велосипедов и самокатов

Администрация Рязани внесла изменения в прейскурант на возмещение убытков для МКУ «Техобеспечение». Теперь в документе официально закреплены тарифы на перемещение и хранение велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты.

Согласно новому прейскуранту, стоимость услуг составит:

перемещение велосипеда на спецстоянку — 1073,72 рубля;

перемещение электросамоката — 947,52 рубля;

хранение велосипеда — 133 рубля в сутки;

хранение СИМ (электросамоката) — 51 рубль в сутки.

В обновлённом документе также зафиксированы расценки на другие работы, выполняемые муниципальным учреждением:

погрузочно-разгрузочные работы автокраном — от 1283 до 1645 рублей в час;

перевозка грузовым самосвалом — 1101 рубль в час;

хранение товарно-материальных ценностей — 307 рублей за каждые 3 квадратных метра в сутки.

Ранее сообщалось, что брошенные на тротуарах средства индивидуальной мобильности будут эвакуировать на специальную стоянку, расположенную на улице Бирюзова.