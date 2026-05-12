Фото пресс-службы конкурса «Это у нас семейное»
Общество

Заключительный полуфинал конкурса «Это у нас семейное» собрал 285 семей

Екатерина Приведенцева
Конкурс «Это у нас семейное» проводится по поручению Президента РФ В.В. Путина в целях укрепления традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей. Второй сезон посвящен теме культурного кода России. Он организован в рамках национального проекта «Семья».

Заключительный окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Уфе. Он собрал 285 семейных команд из 14 регионов Приволжского федерального округа –это более 1500 человек. Они встретились, чтобы пройти серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой «Быть семьей».

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул:

«Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» прошли по всей России – от Дальнего Востока до Северо-запада. Сегодня эстафету принимает Приволжье – удивительный край, здесь на одной земле веками живут люди разных национальностей, традиций и культур. Участники приезжают в ярких национальных костюмах, с атрибутами, подчеркивающими самобытность каждого народа – все это создает уникальную атмосферу многообразия».

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов, включая Рязанскую область. Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек – это 196 576 семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.

Финал второго сезона пройдет 5-8 июля 2026 года в г. Москве. Все финалисты получат возможность отправиться в семейное путешествие по стране и побороться за главные призы – сертификаты на улучшение жилищных условий.  Рязанскую область представят четыре команды: семья Бехарских-Цыганок, семья Блоховых-Дубравиных, семья Дерябиных-Иксановых и семья Минаевых-Родионовых. В полуфинале они успешно выполнили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, в том числе в рамках интеллектуальной викторины Знание. Игра от Российского общества «Знание».

