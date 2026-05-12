Эксперт Сергеева рассказала, как защитить плодовые деревья от парши и мучнистой росы

Май — это не только пора цветения, но и критический момент для будущего урожая. Именно сейчас закладываются основы здоровья сада, ведь в сырую и прохладную погоду просыпаются опасные грибковые болезни: парша и мучнистая роса. Если упустить момент, к лету можно остаться с чернеющими плодами и осыпавшейся завязью.
О том, как правильно защитить плодовые деревья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала опытная дачница Оксана Сергеева.
По словам эксперта, май — это последний удобный момент для спокойной и эффективной профилактики. Когда болезнь уже проявилась во всей красе, бороться с ней гораздо сложнее.
Она советует начать не с химии, а с простой уборки. Собрать граблями старую листву и мумифицированные (засохшие) плоды под деревьями. Вырезать секатором явно больные и загущающие крону ветки.
Именно на этом мусоре зимуют споры грибков. Чем чище приствольный круг и чем лучше проветривается крона, тем меньше шансов у болезней. Только после санитарной обрезки имеет смысл переходить к опрыскиванию.
Для майской защиты Оксана Сергеева рекомендует использовать мягкие фунгициды (противогрибковые препараты).
Особенности для разных деревьев:
- Яблони и груши: обязательны обработки в фазу «розового бутона» (когда цветки ещё не распустились) и сразу после цветения. Это самые уязвимые моменты для парши. Если май выдастся сырым, стоит добавить ещё одну обработку через 10–14 дней.
- Косточковые (вишня, слива): здесь главная угроза — мучнистая роса на молодых побегах. При появлении налёта нужно немедленно вырезать и сжечь поражённые верхушки.