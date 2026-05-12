Общество

Эксперт Сергеева рассказала, как защитить плодовые деревья от парши и мучнистой росы

Анастасия Мериакри
Май — это не только пора цветения, но и критический момент для будущего урожая. Именно сейчас закладываются основы здоровья сада, ведь в сырую и прохладную погоду просыпаются опасные грибковые болезни: парша и мучнистая роса. Если упустить момент, к лету можно остаться с чернеющими плодами и осыпавшейся завязью.

О том, как правильно защитить плодовые деревья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала опытная дачница Оксана Сергеева.

По словам эксперта, май — это последний удобный момент для спокойной и эффективной профилактики. Когда болезнь уже проявилась во всей красе, бороться с ней гораздо сложнее.

«Если мы ждём, пока парша покроет половину листьев, а мучнистая роса свернёт молодые побеги, мы будем работать в режиме догоняющей терапии. В мае есть шанс опередить болезнь», — объясняет дачница.

Она советует начать не с химии, а с простой уборки. Собрать граблями старую листву и мумифицированные (засохшие) плоды под деревьями. Вырезать секатором явно больные и загущающие крону ветки.

    Именно на этом мусоре зимуют споры грибков. Чем чище приствольный круг и чем лучше проветривается крона, тем меньше шансов у болезней. Только после санитарной обрезки имеет смысл переходить к опрыскиванию.

    Для майской защиты Оксана Сергеева рекомендует использовать мягкие фунгициды (противогрибковые препараты).

    «Сейчас много препаратов от парши и мучнистой росы, не обязательно брать самые «тяжёлые». Я обычно чередую системные и контактные средства по инструкции. Главное — не экономить на качестве обработки: промочить крону до лёгкого стекания раствора, а не просто побрызгать для галочки», — делится опытом дачница.

    Особенности для разных деревьев:

    • Яблони и груши: обязательны обработки в фазу «розового бутона» (когда цветки ещё не распустились) и сразу после цветения. Это самые уязвимые моменты для парши. Если май выдастся сырым, стоит добавить ещё одну обработку через 10–14 дней.
    • Косточковые (вишня, слива): здесь главная угроза — мучнистая роса на молодых побегах. При появлении налёта нужно немедленно вырезать и сжечь поражённые верхушки.

    «Народные методы вроде содового раствора или сыворотки могут помочь на ранних стадиях, но при затяжных дождях я на них не полагаюсь — это скорее вспомогательный приём», — резюмирует эксперт.

