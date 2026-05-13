На востоке Москвы ночью 13 мая вспыхнул пожар в здании квеструма рядом с культурно-развлекательным комплексом «Кремль в Измайлово». Участники игры, приняв сигнализацию за часть сценария, не сразу осознали опасность.

Измайловская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование причин пожара на востоке Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло в металлокаркасном здании на Советской улице, где располагался квеструм, рядом с территорией культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово».

Участники квеста, проходившие игру The Last of Us в этом помещении, сначала приняли пожарную сигнализацию за элемент шоу, пишет Mash. Они не поверили, что в здании начался реальный пожар. Эвакуацию начали сотрудники — людей выводили через подвалы.

По информации МЧС, площадь пожара составила 3000 квадратных метров. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки остаются на контроле прокуратуры.