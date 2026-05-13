Мэрия Рязани объяснила, почему по городу ездит грязный общественный транспорт

«В МУП «УРТ» ежедневно перед выходом на линию проводят работы по мойке кузовов и салонов подвижного состава, выпускаемого на маршруты. Что касается коммерческих маршрутов, то их обслуживает перевозчик. О таких случаях можно сообщать в управление транспорта по телефону 60-00-10 (доб. 3001, 3002). Необходимо указать день, время и гос.номер автобуса и маршрута. Специалисты проведут работу совместно с МУП УРТ, уточнят все обстоятельства и примут необходимые меры к водителю. Также свяжутся с перевозчиком по вопросу уборки машины».