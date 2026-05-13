Удары по газопроводу и подстанции нарушили работу тыла ВСУ

В ночь на 13 мая российские ВКС и расчёты БПЛА «Герань» нанесли серию ударов по тыловой и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщил военкор Александр Коц. Под атаку попали объекты промышленности, энергетики и логистики в нескольких регионах страны.

В Харькове удары пришлись по Холодногорскому району. После прилёта на одном из инфраструктурных объектов начался крупный пожар. Ещё одну атаку зафиксировали в Шевченковском районе города.

В Полтаве, по данным источника, поражена электроподстанция. После этого жители части города столкнулись с перебоями электро- и водоснабжения. Речь может идти о выводе из строя одного из ключевых узлов энергосистемы.

Массированную атаку беспилотников пережила и Одесская область. «Герани» работали по промышленной инфраструктуре региона. Сообщается о повреждении складских и хозяйственных помещений, а также о нескольких устойчивых очагах пожара.

В Днепропетровской области удары нанесли по Кривому Рогу. Там, как утверждается, поражены промышленное предприятие, инфраструктурные объекты и магистральный газопровод. Кроме того, атаки зафиксировали на Никопольском направлении — под удар попали объекты в Никополе, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

Ещё один ударный беспилотник отработал по объектам Белопольской громады в Сумской области.

Как отмечает Коц, серия атак носит системный характер. По его словам, основными целями остаются логистика, энергетика и промышленная инфраструктура, обеспечивающая работу ВСУ и ремонтных мощностей.