На Урале полгода ищут бизнесмена, оставившего загадочную записку жене

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать бизнесмена, пропавшего в коттеджном поселке Рассоха Свердловской области, пишет РИА Новости со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД «Заречный».

«На розыск ориентирован личный состав отдела и ближайшие территориальные органы, подключены волонтерские организации», — отметили в полиции.

По данным «КП», речь идет о 33-летнем Станиславе Ильине. Он пропал без вести 17 ноября прошлого года. Сообщалось, что мужчина оставил гражданской жене загадочную записку.

В ней муж пообещал супруге, что вернется к новогодним праздникам. Он просил не переживать за него. После этого бизнесмен не выходил на связь.

По словам соседей, вскоре после случившегося женщина с ребенком переехала из дома в этом поселке. Заявление о пропаже мужчины подала его мать.