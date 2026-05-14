Сладков рассказал, как связаны испытания «Сармата» с завершением СВО

Появление у российской армии новой межбаллистической ракеты «Сармат» может приблизить завершение спецоперации, заявил военный корреспондент Александр Сладков на платформе «Макс».

Так он прокомментировал слова зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который «поздравил» Запад с успешным испытанием этого оружия.

Продолжение после рекламы

Сладков предположил, что Москве нужно соединить три понятия: «Сармат», центр Киева, угроза удара по которому возымела эффект, а также выполнение обещаний со стороны России.

«Не это ли путь к окончанию (СВО. — Прим. ред.)?» — задался вопросом журналист.

Владимиру Путину доложили об успешном пуске ракеты во вторник. Она способна преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО. Президент назвал «Сармат» самым мощным комплексом в мире.