Изображение от mdjaff на Freepik
Новости России

В Москве нашли мертвой внучку дипломата Максима Литвинова

Алексей Самохин
Внучку бывшего наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова нашли мертвой в центре Москвы. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, вечером во вторник 80-летнюю женщину обнаружили без сознания возле дома на 3-й Фрунзенской улице. Медики пытались ее спасти, однако сделать этого не удалось. Сейчас обстоятельства смерти устанавливаются.

Погибшая приходилась внучкой Максиму Литвинову по линии сына от второго брака. Долгие годы она работала в Институте океанологии, занималась зоологией и изучением иглокожих.

Максим Литвинов возглавлял Народный комиссариат иностранных дел СССР с 1930 по 1939 годы. Во время Великой Отечественной войны он занимал пост посла Советского Союза в США.

