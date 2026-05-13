В Москве нашли мертвой внучку дипломата Максима Литвинова

Внучку бывшего наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова нашли мертвой в центре Москвы. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, вечером во вторник 80-летнюю женщину обнаружили без сознания возле дома на 3-й Фрунзенской улице. Медики пытались ее спасти, однако сделать этого не удалось. Сейчас обстоятельства смерти устанавливаются.

Продолжение после рекламы

Погибшая приходилась внучкой Максиму Литвинову по линии сына от второго брака. Долгие годы она работала в Институте океанологии, занималась зоологией и изучением иглокожих.

Максим Литвинов возглавлял Народный комиссариат иностранных дел СССР с 1930 по 1939 годы. Во время Великой Отечественной войны он занимал пост посла Советского Союза в США.