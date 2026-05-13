В Захаровском районе Subaru с двумя детьми вылетел в кювет

Утром 12 мая в Захаровском районе произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась примерно в 07:10 на 21-м километре дороги Захарово — Большое Коровино — Окуньково, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По предварительным данным, 38-летний житель Московской области ехал за рулём Subaru Forester. В какой-то момент водитель не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет.

Травмы получили все находившиеся в машине. В больницу доставили водителя, 35-летнюю пассажирку, а также двоих детей в возрасте трёх и одного года.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются.