Мужчина перестал платить алименты и через суд стал «покойником»

Жительница Москвы через суд добилась признания бывшего мужа безвестно отсутствующим после нескольких лет неуплаты алиментов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на юриста Яну Солдатову.

По данным источника, супруги развелись в 2020 году. После этого мужчина перестал перечислять деньги на содержание сына и вскоре пропал. Последний раз он выходил на связь в 2021 году. Тогда бывший супруг заявил женщине, что его не волнуют иски о взыскании алиментов.

В 2023 году мужчину объявили в розыск как должника по алиментам. Бывшая жена регулярно обращалась к судебным приставам, однако установить местонахождение экс-супруга не удавалось. После этого женщина решила обратиться в суд с требованием признать его безвестно отсутствующим. Разбирательство продолжалось около года. В апреле суд встал на сторону матери ребёнка. Теперь мальчик получает пенсию по потере кормильца.

Как пояснила Солдатова, через пять лет после начала розыска мужчину могут официально признать умершим — это может произойти уже в 2028 году. До этого времени его имущество находится под доверительным управлением.

Кроме того, у должника появились серьёзные ограничения. Он не сможет официально устроиться на работу или оформить кредит. Если мужчину найдут, ему придётся выплатить около 1,5 миллиона рублей задолженности по алиментам, а также компенсировать государству средства, выплаченные ребёнку в виде пенсии.